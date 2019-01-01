ОБСЕ: боевики стянули танки на восток от Донецка

В отчете СММ ОБСЕ отмечается, что российско-оккупационные войска разместили за пределами выделенных мест для хранения военной техники 21 танк в районе села Терновое на восток от Донецка, передает ONLINE.UA со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"13 января БПЛА СММ зафиксировал 21 танк (тринадцать Т‑72 и восемь Т‑64) российско-оккупационных войск в районе села Терновое", — отметили наблюдатели.
Также отмечается, что тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается не только за линиями отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения.
Напомним, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Украиной и Россией может вновь обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму. В случае эскалации Россия будет предоставлять боевикам военную помощь.
"У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где в них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", – рассказал он.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний, заявив, что якобы зафиксировала нарушение регламента во время голосования за резолюцию.