ОБСЕ: боевики стянули танки на восток от Донецка

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В отчете СММ ОБСЕ отмечается, что российско-оккупационные войска разместили за пределами выделенных мест для хранения военной техники 21 танк в районе села Терновое на восток от Донецка, передает ONLINE.UA со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"13 января БПЛА СММ зафиксировал 21 танк (тринадцать Т‑72 и восемь Т‑64) российско-оккупационных войск в районе села Терновое", — отметили наблюдатели.

Также отмечается, что тяжелое вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещается не только за линиями отвода, но за пределами выделенных мест для их хранения.

Украинская сторона отмечает, что такие действия боевиков демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей и заинтересованность в обострении конфликта.