Манчестерский "миллионер" сделал неожиданное предложение Ломаченко

Манчестерский "миллионер" сделал неожиданное предложение Ломаченко

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Василь Ломаченко (фото — instagram.com)

Известный британский боксер Энтони Кролла на прозвище "Миллион долларов" сообщил, что команде украинского чемпиона по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко было сделано предложение о бое. По предварительным данным, поединок должен состояться этим летом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

По словам британца, ему удастся шокировать чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

"Я не имею иллюзий, насколько это тяжелый бой (против Ломаченко, – ред.). Я уверен, что смогу удивить мир, я найду способ. Ломаченко очень талантливый, но посмотрим, что произойдет. Он сам выбирает свой путь, но, надеюсь, мы будем сражаться", – говорит боксер.

Британец, который на профессиональном ринге проиграл 6 боев, напомнил, что является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе.

"На этот момент, я знаю, что Ломаченко и его команде было сделано предложение о бое, надеюсь, это произойдет. Думаю, если он будет драться в Великобритании, то это должен быть я или Люк Кэмпбелл. У меня есть преимущество, как у претендента на его титул", – резюмировал Кролла.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что чемпион мира по версии WBO в полулегком и втором полулегком весе Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.

Источник: ONLINE.UA Теги: Василий Ломаченко, спорт, бой, боксёр
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