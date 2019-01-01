Манчестерский "миллионер" сделал неожиданное предложение Ломаченко

Известный британский боксер Энтони Кролла на прозвище "Миллион долларов" сообщил, что команде украинского чемпиона по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко было сделано предложение о бое. По предварительным данным, поединок должен состояться этим летом, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

По словам британца, ему удастся шокировать чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

"Я не имею иллюзий, насколько это тяжелый бой (против Ломаченко, – ред.). Я уверен, что смогу удивить мир, я найду способ. Ломаченко очень талантливый, но посмотрим, что произойдет. Он сам выбирает свой путь, но, надеюсь, мы будем сражаться", – говорит боксер.

Британец, который на профессиональном ринге проиграл 6 боев, напомнил, что является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе.