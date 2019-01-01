"Донбасс не сдастся": в Кремле шокировали новым скандальным заявлением

Фото — kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение США по поводу миссии ООН на востоке Украины является неприемлемым и пообещал, что "Донбасс не сдастся". С данным заявлением он выступил на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году, передает ONLINE.UA.

По словам российского дипломата, миссия ООН нужна только для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

"В ответ наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правило, которое придумал Курт Волкер — представитель США по украинскому урегулированию. Эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договоренностями, способствовать прямому диалогу между Киевом и ополчением (подконтрольные РФ боевики — ред.) и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ решения всех вопросов", — заявил Лавров.

По его мнению, предложением США предполагается распустить оккупационное руководство в Донецке и Луганске и "направить полицию ООН и администрацию ООН, которая будет там все решать".