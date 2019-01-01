Никогда не забудем: в Украине отмечают день памяти "киборгов"

16 января Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, которые погибли во время защиты Донецкого аэропорта. День памяти отмечается ежегодно по инициативе волонтеров и украинских воинов. Героическая оборона аэропорта длилась 242 дня, передает ONLINE.UA.

Бои за аэропорт продолжались с мая 2014 по январь 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Только с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва одного из терминалов погибли 58 "киборгов".

Перед последней битвой украинские защитники исполнили Гимн Украины. Большинство ребят погибли в этом противостоянии с врагом.

Один из участников боев за Донецкий аэропорт рассказал детали блокады.

"Территорию аэропорта постоянно обстреливали, но точного места пребывания состава ВСУ сепаратисты не знали. Они думали, что нас было 1200 человек, но, по факту, было около 200 человек. А подразделения сил АТО находились на расстоянии 30 километров от аэропорта... Мы постоянно поддерживали связь с нашими военнослужащими и надеялись, что скоро начнется наступление, и наши подразделения нас освободят из этой блокады", — рассказал боец ВСУ, имя и фамилия которого не называется из соображений безопасности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский фильм о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги" в первые же выходные показа установил рекордные сборы.