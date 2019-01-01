Эксперт рассказал, чего ждать от революционного "гибкого" iPhone

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Руководитель инновационного центра дизайна Samsung Федерико Казаленьо раскрыл некоторые секреты революционного "гибкого" iPhone. Он рассказал, что Apple может оснастить свой гаджет экраном, который раскладывается наружу, передает ONLINE.UA со ссылкой на MSPowerUser.

По словам эксперта, по сравнению с дисплеем, который Apple рассматривает в качестве одного из возможных дизайнов для своей сборочной модели, дисплей, который складывается внутрь, предоставит больше возможностей в плане дизайна.

"Также эксперт отметил, что американский гигант намерен использовать дизайн, который отличается большей простотой и дешевизной, однако выглядит при этом не так выгодно. Как пример, он привел похожую историю с вырезом в экране, который, тем не менее, многие производители скопировали", — сказано в сообщении.