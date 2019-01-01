Эксперт рассказал, чего ждать от революционного "гибкого" iPhone

Эксперт рассказал, чего ждать от революционного "гибкого" iPhone

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Фото — flickr.com
Руководитель инновационного центра дизайна Samsung Федерико Казаленьо раскрыл некоторые секреты революционного "гибкого" iPhone. Он рассказал, что Apple может оснастить свой гаджет экраном, который раскладывается наружу, передает ONLINE.UA со ссылкой на MSPowerUser.
 
По словам эксперта, по сравнению с дисплеем, который Apple рассматривает в качестве одного из возможных дизайнов для своей сборочной модели, дисплей, который складывается внутрь, предоставит больше возможностей в плане дизайна.
 
"Также эксперт отметил, что американский гигант намерен использовать дизайн, который отличается большей простотой и дешевизной, однако выглядит при этом не так выгодно. Как пример, он привел похожую историю с вырезом в экране, который, тем не менее, многие производители скопировали", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее генеральный директор компании Apple Тим Кук обнародовал письмо, адресованное инвесторам. Он заявил, что доход за первый квартал 2019 финансового года составит 84 миллиарда долларов. Это значительно меньше прежнего прогноза – 89-93 миллиарда долларов.

Таким образом, компания все-таки признала падение спроса на смартфоны iPhone, что скажется на прибылях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умных" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.

Источник: ONLINE.UA Теги: iPhone, телефон, дизайн, технологии
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