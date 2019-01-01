"Мы поддержали Порошенко": у Путина выступили с резонансным признанием

"Мы поддержали Порошенко": у Путина выступили с резонансным признанием

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что российским властям нравилась позиция действующего украинского президента Петра Порошенко, когда он только баллотировался на эту должность. По его словам, тогда украинский гарант позиционировал себя как президент мира, а сейчас из его уст звучат лишь воинственные слова, передает ONLINE.UA.

"Нам показалась адекватной позиция президента Порошенко, когда он еще только баллотировался в президенты (2014 год – ред.). Тогда он говорил , что будет президентом мира", – отметил Лавров.

Также по убеждению российского министра, когда Порошенко возглавил Украину, то такие слова уже больше не произносил.

"И произносит он все больше и больше воинственных заявлений, обещаний освободить оккупированные территории и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях", – утверждает дипломат.

Также глава МИД РФ считает, что Украина якобы саботирует решение стран нормандского формата относительно разведения сил и средств на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.
Источник: ONLINE.UA Теги: Сергей Лавров, Петр Порошенко, Владимир Путин, выборы
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