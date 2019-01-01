"Мы поддержали Порошенко": у Путина выступили с резонансным признанием

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что российским властям нравилась позиция действующего украинского президента Петра Порошенко, когда он только баллотировался на эту должность. По его словам, тогда украинский гарант позиционировал себя как президент мира, а сейчас из его уст звучат лишь воинственные слова, передает ONLINE.UA.

"Нам показалась адекватной позиция президента Порошенко, когда он еще только баллотировался в президенты (2014 год – ред.). Тогда он говорил , что будет президентом мира", – отметил Лавров.

Также по убеждению российского министра, когда Порошенко возглавил Украину, то такие слова уже больше не произносил.

"И произносит он все больше и больше воинственных заявлений, обещаний освободить оккупированные территории и категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договоренностях", – утверждает дипломат.

Также глава МИД РФ считает, что Украина якобы саботирует решение стран нормандского формата относительно разведения сил и средств на Донбассе.