"РФ завозит новое оружие": украинская разведка сообщила тревожные новости

"РФ завозит новое оружие": украинская разведка сообщила тревожные новости

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Фото з відкритих джерел

Представитель пресс-центра МОУ Дмитрий Гуцуляк сообщил, что российское оккупационное командование продолжает использовать временно оккупированные территории Донбасса, как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что пророссийские террористические войска обзавелись техническими средствами разведки для борьбы с беспилотниками.

"Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в том числе для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами", — сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в ОРДЛО также формируются диверсионно-разведывательные группы для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу объединенных сил.

Напомним, сейчас Россия сконцентрировала свои силы на Мариупольском направлении, так как Азовское море представляет особый интерес для Кремля. Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины, но прежде всего хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, оружие, РФ, Донбасс
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