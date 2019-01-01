Офицеры российской разведки получат серьезный удар от ЕС - первые подробности

Власти ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "солсберийських туристов", предположительно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

По словам журналиста, под удар попадут еще 5 человек из Сирии.

Также ожидается, что Европейский союз утвердит введение санкций уже в понедельник, 21 января, а окончательное решение будет за Советом иностранных дел ЕС.

Как подчеркнул Йозвяк, эти ограничения станут первыми по новому режиму, что применяются за использование и распространение химического оружия.