Офицеры российской разведки получат серьезный удар от ЕС - первые подробности

Офицеры российской разведки получат серьезный удар от ЕС - первые подробности

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Фото: pixabay.com

Власти ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "солсберийських туристов", предположительно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

По словам журналиста, под удар попадут еще 5 человек из Сирии.

Также ожидается, что Европейский союз утвердит введение санкций уже в понедельник, 21 января, а окончательное решение будет за Советом иностранных дел ЕС.

Как подчеркнул Йозвяк, эти ограничения станут первыми по новому режиму, что применяются за использование и распространение химического оружия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из агентов ГРУ РФ, который участвовал в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, ранее воевал в Чечне и Украине. Речь идет о Руслане Боширове, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Также не исключается, что он участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и в захвате Крыма.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, санкции, Солсбери, ГРУ РФ
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