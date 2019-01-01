Глава МИД Германии срочно едет в Украину и РФ: что случилось

Глава МИД Германии срочно едет в Украину и РФ: что случилось

  |  Политика   |   Читати українською
Хайко Маас (фото — flickr.com)

18 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас совершит визиты в Украину и Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы немецкого МИД Мария Адебар, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Die Zeit.

Отмечается, что сначала немецкий дипломат полетит в Москву, после чего посетит Киев. По ее словам, в Москве министр встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. С ним, в частности, обсудит состояние выполнения Минских договоренностей и ситуацию в Азовском море, а также будущее Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Кроме того, с Лавровым Маас будет говорить о членстве России в Совете Европы. Накануне немецкий министр посетил Страсбург, где предостерег от выхода России из Совета Европы.В Киеве Маас встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным, с которым обсудит ситуацию на востоке Украины и реформы в стране", — сказано в сообщении.

Указано, что встреча состоится во второй половине дня. В промежутке между 16 и 18 часами планируется пресс-конференция двух министров.

Как сообщал ONLINE.UA, Маас утверждает, что выход Германии из проекта газопровода "Северный поток-2" не приведет к остановке этого российского проекта, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ФРГ, РФ
Новости других СМИ
"Мы поддержали Порошенко": у Путина выступили с резонансным признанием
"Мы поддержали Порошенко": у Путина в...
"Донбасс не сдастся": в Кремле шокировали новым скандальным заявлением
"Донбасс не сдастся": в Кремле шокиро...
"Не шантажируйте РФ": Путин обратился к Западу с циничной просьбой
"Не шантажируйте РФ": Путин обратился...
Это нужно знать: названы главные внешние риски для Украины
Это нужно знать: названы главные внешние риски ...
"Нас не услышали": власти РФ пожаловались на угрозы США
"Нас не услышали": власти РФ пожалова...
"Это невозможно": у Путина рассказали о планах РФ на Беларусь
"Это невозможно": у Путина рассказали...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи