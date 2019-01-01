Глава МИД Германии срочно едет в Украину и РФ: что случилось

Хайко Маас (фото — flickr.com)

18 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас совершит визиты в Украину и Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы немецкого МИД Мария Адебар, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Die Zeit.

Отмечается, что сначала немецкий дипломат полетит в Москву, после чего посетит Киев. По ее словам, в Москве министр встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. С ним, в частности, обсудит состояние выполнения Минских договоренностей и ситуацию в Азовском море, а также будущее Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Кроме того, с Лавровым Маас будет говорить о членстве России в Совете Европы. Накануне немецкий министр посетил Страсбург, где предостерег от выхода России из Совета Европы.В Киеве Маас встретится с украинским коллегой Павлом Климкиным, с которым обсудит ситуацию на востоке Украины и реформы в стране", — сказано в сообщении.

Указано, что встреча состоится во второй половине дня. В промежутке между 16 и 18 часами планируется пресс-конференция двух министров.