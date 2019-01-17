Курс валют на сегодня 17 января - доллар дешевеет, евро стал дешевле

На четверг, 17 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 января цена доллара США составит 28 гривен 1 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 16 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 9 копеек, что в свою очередь на 28 копеек меньше чем в среду, 16 января.

В среду, 16 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.09/28.06 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.01/31.97 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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