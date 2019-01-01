Штаб ООС: бойцам ВСУ удалось ликвидировать немало боевиков

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Ситуация на Донбассе обостряется. 16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Пострадали 10 бойцов ВСУ.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

"Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе города Авдеевка, два раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Красногоровка", — сказано в сообщении.

Указано, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро – боевые травмирования.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 16 января десять оккупантов уничтожены и трое получили ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД России назвали заявления Киева о взятии под контроль почти всей "серой зоны" на Донбассе откровенной провокацией Украины, которая существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.