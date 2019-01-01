Чего ждать от курса гривны в 2019 году - прогноз НБУ

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Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что колебания курса гривны в 2019 году могут быть незначительными. Он также добавил, что внешняя конъюнктура для украинских товаров экспортного потенциала не зависит от экспортеров, а зависит от цен, которые складываются на внешнем рынке, от цен топливно-энергетического ресурса, передает ONLINE.UA со ссылкой на FinClub.

Также влияет, в первую очередь, цена на нефть, которая испытывает определенные колебания на мировом рынке.

"Для сглаживания колебаний мы имеем достаточно запасов золотовалютных резервов, мы имеем опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Однако все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на внешних сырьевых рынках", — сказал Смолий.

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что НБУ внимательно следит за ситуацией, которая происходит с мировой экономикой и на сырьевых рынках.

"Однако в целом украинская экономика стала более гибкой, более стабильной благодаря реформам. Украинский бизнес научился работать в условиях гибкого курса. Курс у нас постоянно меняется, но это не влечет за собой каких-либо негативных явлений для экономики Украины", — добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.