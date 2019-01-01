Почему РФ атаковала украинские корабли - объяснение Минобороны

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия хотела спровоцировать украинские корабли в Керченском проливе открыть огонь в ответ, чтобы начать открытую агрессию против Украины, передает ONLINE.UA.

"Одна из задач, которые Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины", — рассказал Полторак.

По его словам, вторая цель — это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести аннексию и Азовского моря.

"Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим", — добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права в соответствии со всеми международными обязательствами морского права, международными договорами, проходить через Керченский пролив.