Почему РФ атаковала украинские корабли - объяснение Минобороны

Почему РФ атаковала украинские корабли - объяснение Минобороны

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия хотела спровоцировать украинские корабли в Керченском проливе открыть огонь в ответ, чтобы начать открытую агрессию против Украины, передает ONLINE.UA.

"Одна из задач, которые Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины", — рассказал Полторак.

По его словам, вторая цель — это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести аннексию и Азовского моря.

"Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим", — добавил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права в соответствии со всеми международными обязательствами морского права, международными договорами, проходить через Керченский пролив.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, корабли, атака, РФ, Керченская протока
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