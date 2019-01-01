Порошенко рассказал о планах РФ на Украину

Порошенко рассказал о планах РФ на Украину

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия тщательно готовилась к украинским президентским выборам в 2019 году. Так, главной целью РФ остается проведение своих кандидатов к власти в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт главы государства.

"Украинская армия в течение последних лет качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится плачевно для оккупантов, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к нему готовились тщательно и долго. Что планируют в Москве не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть", — говорит Порошенко.

Он добавил, что цель этих действий вполне понятна: Россия хочет остановить демократическое развитие Украины.

"Операция по воздействию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом. Цель ее тоже понятна: остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую "российскую сферу влияния", – добавил президент.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, выборы, влияние
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