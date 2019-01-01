Путин цинично прокомментировал создание Православной церкви Украины

Президент России Владимир Путин нагло заявил, что создание единой поместной церкви является чисто политическим проектом, который якобы нацелен на то, чтобы разделить народы России и Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но и религиозную вражду", – заявил Путин.

Также глава Кремля отметил, что УПЦ Московского патриархата является якобы независимой от Русской православной церкви и имеет лишь каноническою связь с ней.

"Речь не идет о самостоятельности "Православной церкви Украины". На самом деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот самая большая на Украине каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП – ред.), которая по автокефалию до патриарха Варфоломея не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у нынешнего киевского режима", – сказал президент РФ.

Кроме того, Путин цинично добавил, что в Украине власти якобы преследуют священников и верующих УПЦ МП, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименование. Отметим, в этом лидер РФ обвиняет украинскую власть.