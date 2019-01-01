В МВД Украины предлагают запретить голосовать жителям оккупированных территорий

Советник главы МВД Арсена Авакова, Зорян Шкиряк считает, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. По его мнению, этих украинцев власти РФ превратила в "зомби", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"К сожалению, эти граждане Украины в течение последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", — отметил Шкиряк.

Советник министра добавил, что это решение не противоречит принципам демократии, поскольку речь идет о временно оккупированной РФ территории Украины. По его мнению, люди, которые проживали на оккупированной территории, подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

"Поэтому никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – подчеркнул советник министра.

Как сообщал ONLINE.UA, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление 28 ноября подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.