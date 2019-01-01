СБУ задержала пророссийскую пропагандистску со Львова - первые подробности

Олена Бойко (фото з відкритих джерел)

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Алену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. В соседнюю страну пропагандистка сбежала еще 3 года назад со Львова, передает ONLINE.UA.

Указано, что с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами за политические убеждения, публично призывал к нарушению территориальной целостности Украины. "В августе 2015 года пропагандистка выехала на временно оккупированные территории Украины, а впоследствии и в Россию. Женщина в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.14 декабря 2018 года пропагандистку объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий райсуд Львова разрешил ее задержать, чтобы избрать меру пресечения – содержание под стражей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что избрать ей меру пресечения может только тот суд, который и давал разрешение на ее задержание, поэтому ее везут в Львов. Против пропагандистки открыто уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее сотрудникам СБУ удалось задержать руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области.