В Сенате США хотят допросить переводчика Трампа о встрече с Путиным

Володимир Путін та Дональд Трамп (фото — twitter.com)

Представители демократов в Сенате США требуют доступа к переводчикам, которые присутствовали на всех встречах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что сенаторы Боб Менендес и Джек Рид, высокопоставленные члены сенатских комитетов по международным отношениям и вооруженным силам, соответственно, направили письмо Трампу с просьбой предоставить переводчиков для интервью в Конгрессе.

"В свете уровня секретности, что хранится, который скрывает ваши взаимоотношения с российским лидером, мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих взаимодействий, особенно тот, кто переводил для вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе", — написали они.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии от The Hill.