В Сенате США хотят допросить переводчика Трампа о встрече с Путиным

В Сенате США хотят допросить переводчика Трампа о встрече с Путиным

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Володимир Путін та Дональд Трамп (фото — twitter.com)

Представители демократов в Сенате США требуют доступа к переводчикам, которые присутствовали на всех встречах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что сенаторы Боб Менендес и Джек Рид, высокопоставленные члены сенатских комитетов по международным отношениям и вооруженным силам, соответственно, направили письмо Трампу с просьбой предоставить переводчиков для интервью в Конгрессе.

"В свете уровня секретности, что хранится, который скрывает ваши взаимоотношения с российским лидером, мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих взаимодействий, особенно тот, кто переводил для вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе", — написали они.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии от The Hill.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что американский глава Дональд Трамп жестко осудил президента России Владимира Путина за действия в Керченском проливе и его дальнейшие планы по Украине. Он заявил, что не может позволить и допустить "определенные вещи", которые Россия планирует сделать против Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча, переводчик, допрос
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