В Кремле жестко ответили на претензии США

В Кремле заявили, что не понимают, хочет ли Вашингтон выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности или имеет намерение совместно работать над его сохранением, а претензии американской стороны к России по договору провокационные и некорректные, передает ONLINE.UA со ссылкой на РИА Новости.
"Нам непонятно, в чем суть нынешней позиции США: хотят ли коллеги в Вашингтоне, чтобы мы работали в направлении сохранения договора или они все-таки окончательно приняли решение о том, что вслед за прекращением выполнения договора — о чем они сказали нам внятно, конкретно и прямо в ходе прошедших консультаций, будет выход из Договора — официальный и полный. Нам непонятно, какая линия США в этом вопросе", — сказал Рябков.
По его словам, для России "остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД".
"Поэтому ставить перед нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны, по меньшей мере, некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно", — заявил заместитель главы МИД РФ.
Он также заявил, что США до сих пор не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 нарушает ДРСМД.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить безопасность России на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.