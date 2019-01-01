В Кремле жестко ответили на претензии США

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В Кремле заявили, что не понимают, хочет ли Вашингтон выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности или имеет намерение совместно работать над его сохранением, а претензии американской стороны к России по договору провокационные и некорректные, передает ONLINE.UA со ссылкой на РИА Новости.

"Нам непонятно, в чем суть нынешней позиции США: хотят ли коллеги в Вашингтоне, чтобы мы работали в направлении сохранения договора или они все-таки окончательно приняли решение о том, что вслед за прекращением выполнения договора — о чем они сказали нам внятно, конкретно и прямо в ходе прошедших консультаций, будет выход из Договора — официальный и полный. Нам непонятно, какая линия США в этом вопросе", — сказал Рябков.

По его словам, для России "остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД".

"Поэтому ставить перед нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны, по меньшей мере, некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно", — заявил заместитель главы МИД РФ.

Он также заявил, что США до сих пор не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 нарушает ДРСМД.