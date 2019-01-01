"Да, мы встречаемся": Свитолина шокировала откровенным признанием

"Да, мы встречаемся": Свитолина шокировала откровенным признанием

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Еліна Світоліна (фото — twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что она встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в ходе матча второго круга Australian Open французский теннисист поддерживал украинку в ее боксе. Поэтому о его присутствии Свитолину спросили сразу по окончании игры. Однако тогда она так и не дала однозначного ответа.

"Поддержка Гаэля Монфиса? Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч. Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Безусловно, что он поддерживает меня, а я поддерживаю его. И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. И это здорово. Для вас это был сюрприз? Что же, да, мы встречаемся", – заявила украинская красавица.

Что интересно, Свитолину и Монфиса неоднократно видели вместе. Летом 2018 года во время US Open теннисисты были вместе во время вечеринки игроков. Впоследствии они вместе проводили время в Дубае.

"Да, мы встречаемся": Свитолина шокировала откровенным признанием (1)

Гаэль Монфис

"Да, мы встречаемся": Свитолина шокировала откровенным признанием (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию. В активе спортсменки 5350 зачетных очков. После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина в новом рейтинге поднялась сразу на три строчки.

Источник: ONLINE.UA Теги: теннис, отношения, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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