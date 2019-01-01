В Минобороны Украины пожаловались на дороговизну стандартов НАТО

В Минобороны Украины пожаловались на дороговизну стандартов НАТО

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Фото: pixabay.com

Полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период. С данным заявлением выступил министр обороны Степан Полторак, передает ONLINE.UA.

"В НАТО вступают не вооруженные силы и министерство обороны — в НАТО вступает страна. Для этого нам надо очень хорошо поработать. Задачи по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил по стандартам Альянса мы определили и основные стандарты мы должны получить (ввести — ред.) до конца 2020 года", — сказал Полторак.

По его словам, полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить лишь тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс, а он, и вообще реформа армии, являются очень дорогими

"Потому что провести реформы — подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления — можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение — надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным", — пояснил Полторак.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, НАТО, стандарти, армия
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