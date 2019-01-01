Порошенко объяснил принятие "церковного" закона

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Принятый Верховной Радой закон о подчиненности религиозных общин позволит избежать кровопролития во время перехода приходов в Православную церковь Украины. С данным заявлением выступил президент Петр Порошенко в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире, передает ONLINE.UA.

"Верховная Рада приняла закон, которым определяется механизм перехода. Для чего это делается? Для того, чтобы не пролилась кровь. Закон должен все урегулировать", — заявил Порошенко.

Отметим, что ранее глава бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий снова выделился неоднозначным заявлением о Православной церкви Украины. На этот раз он заявил, что "никому никакой Томос не поможет".

"Если человек запуталась в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос не поможет, потому что человек спасается через покаяние, через личный подвиг", – сказал Онуфрий.

Напомним, на Рождество Томос об автокефалии ПЦУ впервые представили в Украине. Оригинал документа выставили в Софийском соборе после рождественской литургии, которую провел глава ПЦУ Епифаний в присутствии первых лиц страны, включая президента Украины Петра Порошенко, его жены и детей.

Как сообщал ONLINE.UA, 9 января в Стамбуле окончательно завершили оформление Томоса об автокефалии для Украины.