Facebook удалил российские аккаунты, которые писали об Украине

Фото — flickr.com

Социальная сеть Facebook удалила 364 группы, страницы и аккаунты, созданные в России и в Украине, за участие в скоординированном недостоверном поведении. Об этом сообщил глава отделения политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер, передает ONLINE.UA.

"Лица, которые стоят за этими учетными записями, в основном назывались украинцами и использовали разные фиктивные учетные записи, одновременно делясь местными украинскими новостями на различные темы, такие как погода, протесты, НАТО и состояние здоровья в школах. Мы обнаружили некоторые технические совпадения с деятельностью в России, которую мы наблюдали до промежуточных выборов в США", — сообщил он.

Глейхер отметил, что речь идет о 26 страницам, 77 учетных записей Facebook и 4 группы, а также 41 учетную запись Instagram. Общий охват аудитории: около 180 тыс. пользователей Facebook и более 55 тыс. пользователей Instagram были пользователями одной или нескольких из этих страниц.

Расходы на рекламу составили около 25 тыс. долларов в Facebook и Instagram и оплачивались в российских рублях. Первая публикация появилась в январе 2018 года, а последняя — в декабре 2018 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская компания Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах. Таким образом администрация соцсети будет бороться с "российскими пропагандистами", которые распространяют фейковые новости.