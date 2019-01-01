"Это развяжет Путину руки": в ЕС выступили с тревожным прогнозом

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что строительство газопровода "Северный
"Это проект, который Россия хочет реализовать, чтобы пустить газ в обход Украины и лишить страну финансовых поступлений. Но я бы отметил более опасную ситуацию. Масштабность дальнейшей агрессии Путина зависит от расширения его возможностей поставлять российский газ в обход Украины – ред.), поскольку он уже больше не потребует украинского пути. Это надо предотвратить", — убежден депутат.
Политик подчеркнул, что жестко выступает против проекта "Северный
Немецкий политик также подчеркнул необходимость сохранения существующих санкций и принятия дополнительных мер с целью усиления давления на Россию.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.