"Это развяжет Путину руки": в ЕС выступили с тревожным прогнозом

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2 " развяжет руки Кремлю для дальнейшей агрессии против Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Это проект, который Россия хочет реализовать, чтобы пустить газ в обход Украины и лишить страну финансовых поступлений. Но я бы отметил более опасную ситуацию. Масштабность дальнейшей агрессии Путина зависит от расширения его возможностей поставлять российский газ в обход Украины – ред.), поскольку он уже больше не потребует украинского пути. Это надо предотвратить", — убежден депутат.

Политик подчеркнул, что жестко выступает против проекта "Северный поток-2 ", который считает политическим.

"Я призываю, особенно мое правительство в Германии, изменить позицию в этом вопросе и убедить участников проекта найти другие пути и средства сотрудничества с Россией, но не за счет Украины", — заявил Галер.

Немецкий политик также подчеркнул необходимость сохранения существующих санкций и принятия дополнительных мер с целью усиления давления на Россию.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.