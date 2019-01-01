Еще одна победа Украины: ПАСЕ не поддалась на шантаж России

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Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что России не удалось заставить Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) пойти на уступки, несмотря на шантаж, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook дипломата.

"Россия не представит свою делегацию в ПАСЕ четвертый год подряд. Стране, которая не уважает принципы Совета Европы, не удалось переломить эту организацию и заставить уступить через шантаж", — написал он.

По словам депутата, украинская делегация сделала все для того, чтобы отстоять базовые ценности, которые в ассамблее были под угрозой.

Как известно, в Госдуме решили не направлять делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, вопрос о возвращении России в ПАСЕ вызывает серьезные споры в Совете Европы. Генсек СЕ выступает за возвращение российской делегации в организацию, а многие страны-члены ПАСЕ выступают против этого. В самой России продолжают ставить ультиматумы и заявляют, что вернутся в ПАСЕ только если будут сняты все ограничения с российской делегации.

9 октября 2018 года ПАСЕ на заседании сохранила все санкции против России в организации, а пророссийский проект резолюции, который помог бы России вернуться в организацию, вернули в комитет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России пригрозили отказаться от членства в Совете Европы.