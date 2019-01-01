"Я шокирован": глава ОБСЕ выступил с громким заявлением после визита на Донбасс

"Я шокирован": глава ОБСЕ выступил с громким заявлением после визита на Донбасс

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Мирослав Лайчак (фото з відкритих джерел)
Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СММ.
По его словам, во время визита он стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.
"Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел вблизи, — это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни", — передает слова Лайчака пресс-служба.
Председатель ОБСЕ заявил, что "шокирован тревожными условиями жизни людей, что живут возле линии соприкосновения на востоке страны", и призвал стороны активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний, заявив, что якобы зафиксировала нарушение регламента во время голосования за резолюцию.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ОБСЕ, война, Донбасс
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