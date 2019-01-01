Майли Сайрус впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Популярная певица Майли Сайрус, которая в декабре прошлого года тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта, опровергла слухи о своей беременности, передает ONLINE.UA.

Красавица отреагировала на слухи в забавный способ – она оставила остроумный комментарий в Twitter под публикацией о ее беременности издание Daily Mail.

Сайрус опубликовала коллаж своей фотографии с яйцом, которое накануне побило рекорд в Instagram.

"Я не нахожусь в "ожидании яйца". Но замечательно видеть, что все так "рады за нас". Мы тоже за вас рады! А теперь, дайте мне покой и возвращайтесь к вытрещанию на яйцо", — написала девушка.

Напомним, 23-го декабря известная певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт поженились. Пара пошла под венец в собственном имении. Влюбленные решили не привлекать излишнее внимание общественности, поэтому только ближайшие родственники и друзья стали очевидцами таинства бракосочетания.

Как сообщал ONLINE.UA, З0 ноября эпатажная американская поп-исполнительница Майли Сайрус и диджей Марк Ронсон представили новый клип, который недавно снимали в Киеве. Ролик появился на YouTube и за двенадцать часов его посмотрело почти полтора миллиона человек.