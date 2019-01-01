Дипломат объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока-2"

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ситуация в Украине подтверждает, что проект газопровода "Северный поток-2 " является ничем иным, как политическим проектом. Однако останавливать его на этой стадии уже нецелесообразно, передает ONLINE.UA.

По его словам, последние события в Украине не позволяют назвать "Северный поток-2 " чисто коммерческим проектом.

"Мы не можем не признать, что "Северный поток-2 " является высоко политическим проектом. Я собственно считаю, что отказываться от него (проекта, – ред.) сейчас, после 10 лет дискуссий, выполнение 90% работ, было бы плохой идеей", – заявил он.

По его мнению, теперь Берлин может заявить, что "внешняя энергетическая политика будет частью юрисдикции Еврокомиссии в области энергетики". Так, совместная последовательная внешняя политика в отношении России не может исключать тему энергетики.

"Но сейчас сложилась такая ситуация, что нынешние правила и критерии позволяют говорить немецкому правительству, что то, что делают фирмы, не запрещено европейскими законами", — сказал председатель Мюнхенской конференции.

ак сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.