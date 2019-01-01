"РФ надеется на реванш в Украине": какой была встреча ТКГ в Минске

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Россия и представители оккупационной администрации Донецкой и Луганской областей продолжают блокировать вопрос освобождения украинских заложников. В Минске во время встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы 17 января в ответ на обращение украинской стороны те придумывают очередные небылицы, например, что "письма не открываются", передает ONLINE.UA.

"На гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО сегодня (17 января – ред.) то утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом "вспомнили", что таки получили и заявили..., что "письма не открываются", — сообщила она.

Стоит отметить, что украинская сторона дважды за этот месяц обратилась к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников. Однако Гризлом отказался от этого предложения.

"Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине", – сказала Геращенко.

Она отметила, что представители ОРДЛО и страны-агрессора "с радостью цитируют некоторых наших оппозиционеров, как те унижают украинскую власть" и надеются на реализации сценария Москвы.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент России Владимир Путин из-за санкций и потери солдат все же выведет войска РФ с Донбасса.