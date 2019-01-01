Введение миротворцев ООН на Донбасс: у Путина выступили с дерзким заявлением

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что предложение США о введении миротворцев ООН на Восток Украины является недопустимым. С данным заявлением он выступил на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году, передает ONLINE.UA.

Дипломат также добавил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

"В ответ наши западные, прежде всего американские коллеги выдвинули правило, которое придумал Курт Волкер – представитель США из украинского урегулирования", – сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договоренностями, способствовать прямому диалогу настроек между Киевом и ополчением (пророссийскими боевиками, – ред.) и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ решения всех вопросов. А в том, чтобы "ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр то территории Донбасса".

"Считаю, что нас все понимают, но хотят сделать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса – пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично – на это надеяться", — добавил российский дипломат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.