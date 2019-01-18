Курс валют на сегодня 18 января - доллар дорожает, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 18 января - доллар дорожает, евро стал дороже

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На пятницу, 18 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 18 января цена доллара США составит 28 гривен 3 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 95 копеек, что в свою очередь на 5 копеек больше чем в четверг, 17 января.

В четверг, 17 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.03/28.01 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.93/31.9 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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