Ситуация на Донбассе напряженная - оккупанты снова понесли серьезные потери

Ситуация на Донбассе напряженная - оккупанты снова понесли серьезные потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе усложняется. За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный получил ранения. В течение текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южное и из минометов калибра 82 мм., стрелкового оружия позиции наших войск в районе населенного пункта Крымское", — подчеркнули в штабе.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали позиции украинских военных в районе н.п. Пески, Невельськое поселка Водяное. Из гранатометов велся огонь вблизи поселка Славное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", — сказано в сообщении. 

По данным разведки, 17 января 3 оккупантов погибли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, обстрелы, Донбасс, ВСУ
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