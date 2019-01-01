Трамп призвал членов НАТО срочно активизироваться: что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают НАТО, но повторил, что остальные члены Альянса должны больше платить за свою безопасность. Этот призыв прозвучал во время его выступления в Пентагоне, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"Мы будем с НАТО на 100 процентов, но, как я сказал странам, вы должны активизироваться и платить", — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома повторил свое мнение о том, что близкие союзники уже десятилетиями пользуются щитом безопасности США и что его миссия — остановить это.

"Мы не можем быть дураками для других. Мы не можем быть такими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. И я вам скажу, что за нашей спиной они именно так и говорили", — сказал Трамп.

Как известно, американский лидер часто публично ругал членов НАТО за то, что они не повышают оборонные бюджеты. Перед вступлением на должность президента он назвал НАТО "устаревшим", и вскоре после бурного саммита в июле прошлого года он задался вопросом, будут ли США придерживаться главного принципа взаимной защиты Альянса для таких маленьких стран, как Черногория.

Как сообщал ONLINE.Uа, полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.