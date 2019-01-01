"Его уже не остановить": в Германии сделали неутешительный прогноз

Гайко Маас (фото — flickr.com)

Строительство спорного газопровода "Северный поток-2 " из России в Германию уже не остановят даже санкции США. С таким неутешительным прогнозом выступил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его сама, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", — сказал Маас.

Как известно, противники "Северного потока-2 " опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита.

"Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", — предупредил Маас.

Строительство газопровода "Северный поток-2 " протяженностью в 1200 километров началось давно, почти треть газопровода уже проложена.