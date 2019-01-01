Погибли 42 человека: известно, кто взял на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Погибли 42 человека: известно, кто взял на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

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Фото: twitter.com

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.Об этом со ссылкой на газету ИГИЛ сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, передает ONLINE.UA.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов Al-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", — говорится в сообщении.

Погибли 42 человека: известно, кто взял на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске (1)

Что интересно, в Следственном комитете РФ уверенно заявляют, что не нашли следов взрывчатки в обваленому подъезде многоэтажки. Взрыв маршрутки, который произошел на следующий день, правоохранители не комментируют. Сначала в МВД РФ только заявляли, что по предварительной версии, взрыв в "Газели" произошел из-за неисправности газового оборудования. Но потом тоже замолчали.

Напомним, що общее количество погибших в результате обвала дома в Магнитогорске составило 39 человек, среди которых двое годовалых детей, 4-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Как сообщал ONLINE.UА, на следующий день после взрыва в многоэтажке в Магнитогорске взорвалась маршрутка — погибли 3 человека. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Магнітогорськ, взрывы, погибшие, ИГИЛ, терракт
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