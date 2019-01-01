Сами обострили ситуацию: Путин выступил с новой угрозой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение властей Косово создать собственную армию создает риск дестабилизации ситуации на Балканах. Об этом он сообщил после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Намерение Косово сформировать собственные вооруженные силы глава Кремля считает провокацией.

"К сожалению, за последнее время косовская власть сделала серию провокационных шагов, которые серьезно обострили ситуацию, и прежде всего имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря о создании так называемой армии Косово", — сказал Путин.

Кроме того, российский президент назвал решение Приштины прямым нарушением резолюции ООН, которая не допускает создание на территории Косово любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента.

"Подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах", – добавил Путин.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила Косово о серьезных последствиях в случае создания там армии. Она отметила, что вполне возможно вооруженное вмешательство в бывшую провинцию.