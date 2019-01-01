Известный британский боксер обвинил Кличко во лжи

Британский боксер Диллиан Уайт обвинил бывшего украинского боксера Владимира Кличко во лжи. Британец уверяет, что бывший чемпион мира действительно хотел возобновить карьеру, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Британский боксер утверждает, что переговоры о поединке 13 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе "Уэмбли" с легендарным украинским ветераном Владимиром Кличко велись. Он также подчеркнул, что договориться не удалось, поскольку Кличко желает сначала провести два промежуточных боя с соперниками среднего класса.

Заявление украинского боксера Уайт назвал "ложью".

"Он однозначно решил возобновить карьеру, но сначала хочет провести два промежуточных боя", – заявил 30-летний боксер.

Как известно, недавно журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Дилланом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Кличко-младший опроверг информацию.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру, а также раскритиковал прошлого соперника американца — Тайсона Фьюри.