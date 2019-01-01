Возможности сохраняются: Путин сделал важное заявление относительно транзита газа через Украину

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская делегация на следующей неделе отправится в Брюссель. Там на трехсторонней встрече по газовым вопросам обсудят также транзит газа через Украину в контексте строительства «Северного потока-2 » и «Турецкого потока», передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

По словам президента РФ, в планах – обсуждение ряда вопросов по дальнейшему сотрудничеству.

"Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу", — добавил он.

Кроме того, Путин заверил, что в 2018 году такие поставки стали рекордными – более 200 миллиардов кубометров.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только" Турецкий "(поток, – ред.), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа – ред.) через Украину", – отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина до 2025 года имеет шанс стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Он также добавил, что Германия может выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.