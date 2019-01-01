"Фигура 20-летней": Маша Ефросинина похвасталась шикарными формами

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая отправилась с мужем и сыном на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, порадовала своих фанатов яркими фото, на которых она демонстрирует роскошную фигуру. Новые фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

На них Ефросинина позирует на пляже в изумрудном бикини, длинной зеленой тунике-халате и черной широкополой шляпе.

"Люблю мой рай", – прокомментировала снимки звезда.

Фанаты телеведущей без устали комментируют фотографии, нахваливая результаты стараний красавицы в спортивном зале

"Фигура 20-летней ; как достичь такого результата?; вы просто богиня; невероятная фигура — это все плоды вашей дисциплины; мотивируете всех нас; купальник очень вам идет; на эти фото я могу смотреть очень долго", — пишут поклонники.

Отметим, недавно популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в вечернем платье. Яркое фото она опубликовала на своей странице в Instagram — снимок за считанные часы собрала тысячи лайков и сотни комментариев.