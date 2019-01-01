"Мама гораздо красивее": фанаты жестко раскритиковали дочь Мадонны

22-летняя дочь знаменитой певицы Мадонны Лурдес Леон, которая в 2016 решила заниматься моделингом, стала лицом рекламного кампейна бренда Miu Miu. Новые фото бренд опубликовал на своей странице в Instagram, однако не всем поклонникам они понравились, передает ONLINE.UA.

Стилистом съемки выступила Кэти Гранд, а фотографом – Дэвид Симс. На новых фотографиях Лурдес позирует в джинсовом жакете и блестящей юбке. На другой фотографии стилисты сделали яркий акцент на красных туфли, которые примеряла девушка. Заметим, что интересной деталью образа стал тонкий шелковый обруч с бантом на голове дочери Мадонны.

Фанаты отметили, что сама Мадонна выглядит гораздо лучше, чем ее дочь.

"Внешность у нее не яркая, вполне стандартная; если бы не звездная мама, девочка ничего бы не достигла;моделинг — это не ее; как на меня, выглядит довольно изысканно; какие-то непонятные фото; Мадонна гораздо красивее; как вы любите все критиковать — на себя посмотрите; — пишут пользователи сети в комментариях к фотографиям.

Мадонна — американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций. Самая успешная артистка в истории музыки, мировые продажи ее альбомов превысили 300 миллионов экземпляров.Пользуется настолько широкой популярностью, что ее называют «Королевой поп-музыки». Многократная рекордсменка Книги рекордов Гинесса. Ее считают самой богатой певицей в мировом шоу-бизнесе.

Мадонна — это ее настоящее имя, а не псевдоним, как считают многие.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Мадонна поделилась с поклонниками семейным фото в полном составе.