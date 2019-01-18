Эксперт объяснил, как Украина ответит на провокации РФ в Черном море

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук заявил, что многочисленные провокации Российской Федерации в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Народную правду".

По его мнению, Украина не может позволить себе содержать мощный военный флот, поэтому реализуется программа создания "москитного" флота.

"Происходит создание "москитного" флота, реализуется переход к тактике "волчьей стаи". Это пока единственный вариант развития для нас, который будет предоставлять возможности проведения операций на возможном морском театре боевых действий", — заявил Тымчук.

По словам эксперта, современная военно-морская техника является очень дорогой на мировом рынке, а потому госбюджету, в частности, бюджету ВСУ, трудно обеспечить закупку новейших корветов для ВМС.

"Вместе с тем надо иметь какую-то стратегию. В командование ВМС есть видение развития. Это касается и программы развития Вооруженных сил до 2020 года. Ставка делается на артиллерийские катера", – добавил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в середине декабря прошлого года в порт Одессы зашел британский военный корабль HMS Echo (H87), который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях.