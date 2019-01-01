"Газпром" может это сделать ": в" Нафтогазе "сообщили тревожную новость

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта, передает ONLINE.UA.

По его мнению, ключевой задачей Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах является сохранение транзита.

"Кроме того, мы хотим, чтобы контракт, который будет подписан, отвечал всем нормам европейского права. Если эти два условия будут выполнены, мы будем иметь объем и гарантии, что эти объемы будут нам предоставляться, или Украина будет получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства", — заявил Коболев.

Коболев отметил, что российская сторона накануне сорвала трехсторонние технические переговоры.

"Мое впечатление – они тянут время до завершения политического процесса (выборов в Украине – ред.). Или будет достаточно времени даже после парламентских выборов такие соглашения заключить? Если подготовительные процессы будут идти в течение года, я думаю, что достаточно. Есть вероятность, что "Газпром" откажется (подписывать новый контракт – ЭП.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? Может. Это уже было сделано дважды. Это были 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая огромное давление как на Европу, так и на Украину", — добавил Коболев.