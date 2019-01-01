"Это было отвратительно": звезда "Игры престолов" рассказала, как проходили съемки сериала

Софі Тернер (фото — скриншот відео)

Известная голливудская актриса Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о противной стороне съемок киноэпопеи. Красавица призналась, что ей запрещали мыть волосы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Winter Is Coming".

"Первые несколько сезонов мне можно было мыть волосы, потому что тогда я играла юную аристократку. А до пятого сезона они просили, чтобы я перестала делать это, и это было крайне отвратительно", — отметила она.

Кроме того, красавица утверждает, что "жила с грязными волосами несколько лет" и у нее постоянно чесалась голова. Особенно досаждало ей это во время сцен с искусственным снегом.

"У меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки. Отвратительно", — добавила она.