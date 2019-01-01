"Это было отвратительно": звезда "Игры престолов" рассказала, как проходили съемки сериала

"Это было отвратительно": звезда "Игры престолов" рассказала, как проходили съемки сериала

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Софі Тернер (фото — скриншот відео)
Известная голливудская актриса Софи Тернер, известная по роли Санси Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о противной стороне съемок киноэпопеи. Красавица призналась, что ей запрещали мыть волосы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Winter Is Coming".
"Первые несколько сезонов мне можно было мыть волосы, потому что тогда я играла юную аристократку. А до пятого сезона они просили, чтобы я перестала делать это, и это было крайне отвратительно", — отметила она.
Кроме того, красавица утверждает, что "жила с грязными волосами несколько лет" и у нее постоянно чесалась голова. Особенно досаждало ей это во время сцен с искусственным снегом.
"У меня к волосам постоянно прилипали бумажные снежинки. Отвратительно", — добавила она.

Напомним, "Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Дата премьеры в США — 17 апреля 2011 года. Уже вышло 7 сезонов. Недавно стало известно о завершении съемок 8-го сезона саги.

Как сообщал ONLINE.UA, внимательные фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили спойлер на теле звезды саги — британской актрисы Софи Тернер. Отмечается, что Тернер сделала себе новую татуировку. Пользователи сети считают, что малюнок может быть спойлером к телевизионному шоу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Игра престолов, сйомки, сериал, Софі Тернер
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