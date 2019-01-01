Путин разрешил: зачем в Керченский пролив едут иностранные специалисты

Сергій Лавров та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает ONLINE.UA.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо придерживаться норм безопасности... И президент Путин сразу согласился", — сказал Лавров.

По его словам, впоследствии политик попросила, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими, и на это президент России тоже согласился.

"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея заключается в необходимости оформить все это в некую политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать какие-то решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", — подытожил Лавров.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук заявил, что многочисленные провокации Российской Федерации в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота.