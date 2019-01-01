РФ разместила ядерные пусковые установки у границы с Украиной - опубликованы фотодоказательства

РФ разместила ядерные пусковые установки у границы с Украиной - опубликованы фотодоказательства

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Фото: flickr.com

Россия разместила ракеты и пусковые установки "Искандер" вблизи границы с Украиной.Об этом сообщает американское издание Fox News со ссылкой на данные компании Imagesat International, передает ONLINE.UA.

"В разведывательном отчете Imagesat International показано, что ракетные комплексы развернуты в Краснодаре, за 270 миль (434,5 километров) от границы с Украиной. На фото "Искандеры" размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами. Рядом с одной из пусковых установок находится машина, которая позволяет быстро перезаряжать ракеты в пусковую установку", — передает СМИ.

Кроме того, издание отмечает, что баллистическая ракета "Искандер" имеет дальность полета до 500 км и может нести в том числе и ядерные боеголовки, что представляет угрозу для большинства союзников Америки по НАТО.

По данным американской разведки, такие же ракеты Россия разместила неподалеку от границы с Монголией, в Улан-Удэ, в северной части России, где были зафиксированы четыре пусковые установки и одна система перезарядки.

РФ разместила ядерные пусковые установки у границы с Украиной - опубликованы фотодоказательства (1)

РФ разместила ядерные пусковые установки у границы с Украиной - опубликованы фотодоказательства (2)

РФ разместила ядерные пусковые установки у границы с Украиной - опубликованы фотодоказательства (3)Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, ядерная установка, граница
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