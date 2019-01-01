Начнет ли Путин широкомасштабную войну против Украины - эксперт сделал неожиданный прогноз

Начнет ли Путин широкомасштабную войну против Украины - эксперт сделал неожиданный прогноз

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин прекрасно понимает, что полномасштабная война – это конец не только Украине и России, но и всему земному шару, поэтому начинать ее не имеет никакого смысла. Таким мнением поделился один из создателей СНБО и авторов Концепции национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Факты".

"Я вообще не боюсь широкомасштабной войны с Россией. Ее не будет", – заявил один из создателей СНБО. — Он (Путин, – ред.) ездит в автомобиле по БАМу, летает на истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Поэтому в разговоры о том, что ждет человечество в 2100-2150 годах, даже не вникаю", — говорит эксперт.

По его словам, войны с Россией не будет также из-за транспортной газовой системы.

"Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся ", – добавил эксперт.

Ранее ONLINE.RU сообщал, чего можно ждать от Путина в 2019 году.

Источник: Факти Теги: Владимир Путин, война, Украина, РФ
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