Начнет ли Путин широкомасштабную войну против Украины - эксперт сделал неожиданный прогноз

Глава Кремля Владимир Путин прекрасно понимает, что полномасштабная война – это конец не только Украине и России, но и всему земному шару, поэтому начинать ее не имеет никакого смысла. Таким мнением поделился один из создателей СНБО и авторов Концепции национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Факты".

"Я вообще не боюсь широкомасштабной войны с Россией. Ее не будет", – заявил один из создателей СНБО. — Он (Путин, – ред.) ездит в автомобиле по БАМу, летает на истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Поэтому в разговоры о том, что ждет человечество в 2100-2150 годах, даже не вникаю", — говорит эксперт.

По его словам, войны с Россией не будет также из-за транспортной газовой системы.