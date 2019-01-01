Российские спецслужбы планировали теракт в Украине - видео

Российские спецслужбы планировали теракт в Украине - видео

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Фото: flickr.com

В Одессе СБУ удалось разоблачить члена агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что задержанный регулярно ездил в оккупированный Крым и Приднестровье, где встречался с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск.

"Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как, например, передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи... Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к "подвигу". И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток", — добавили в СБУ.

Указано, что после отказа выполнить преступную задачу он вернулся в Украину, где активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, терракт, СБУ, ФСБ
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