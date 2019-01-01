"У кого лучше?" Оля Полякова с дочкой похвастались идеальными фигурами

"У кого лучше?" Оля Полякова с дочкой похвастались идеальными фигурами

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Ольга Полякова (фото — instagram.com)

Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя красотка поделилась с фанатами яркими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках. Новые снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA

На фотографиях популярная певица и ее 13-летняя дочь Маша уверенно позируют перед камерой на палубе роскошной яхты. Вероятно, именно на отдыхе украинская артистка отпраздновала свое 35-летие в четверг, 17 января.

Красавицы одели одинаковые купальники черного цвета с ярко-розовой надписью на топе "Miami". Они позировали, сидя на палубе, в одинаковых позициях, держась за руки, а также боком, в обнимку, что позволило рассмотреть тонкие талии звездной мамы и ее подросшей дочери.

"Говорят, мы похожи! Да неужели? Похожи?", — прокомментировала фото сама Оля.

"У кого лучше?" Оля Полякова с дочкой похвастались идеальными фигурами (1)

"Невероятные фигуры; сколько мотивации на этих фото; девочка вся в маму; нельзя быть такими идеальными; очаровательные девушки; словно сестрички", — пишут фанаты.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Оля Полякова выпустила новый клип на песню "Королева ночи". Фанаты пришли в восторг от ролика, в котором звезда эстрады исполнила жаркие танцы. Новый клип Поляковой, как и сама песня, пародирует эстетику 90-х. Оля предстала в нем перед зрителями в ярком серебристом мини и блестящем пиджаке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Оля Полякова, фигура, спорт, отдых
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