"У кого лучше?" Оля Полякова с дочкой похвастались идеальными фигурами

Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых со своей
На фотографиях популярная певица и ее
Красавицы одели одинаковые купальники черного цвета с ярко-розовой надписью на топе "Miami". Они позировали, сидя на палубе, в одинаковых позициях, держась за руки, а также боком, в обнимку, что позволило рассмотреть тонкие талии звездной мамы и ее подросшей дочери.
"Говорят, мы похожи! Да неужели? Похожи?", — прокомментировала фото сама Оля.
"Невероятные фигуры; сколько мотивации на этих фото; девочка вся в маму; нельзя быть такими идеальными; очаровательные девушки; словно сестрички", — пишут фанаты.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно Оля Полякова выпустила новый клип на песню "Королева ночи". Фанаты пришли в восторг от ролика, в котором звезда эстрады исполнила жаркие танцы. Новый клип Поляковой, как и сама песня, пародирует эстетику