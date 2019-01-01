Наконец-то найден ген, который отвечает за ожирение

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Ученые из университета Циньхуа в Пекине обнаружили ген, отвечающий за отложение жира в организме. По их словам, это ген — Oct3, передает ONLINE.UA со ссылкой на PLoS Biology.

Отмечается, что американские специалисты провели эксперимент на мышах. Они поместили грызунов в специальную "морозилку", в которой исследовали механизмы организма, помогающие существу согреться. Оказалось, что ген Oct3 играет в этом ключевую роль.

"В организме людей, как и у мышей, несколько видов подкожного жира. Бурый жир встречается в основном у детенышей и исчезает по мере роста. Он используется организмом для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. А белый жир является "кладовой" питательных веществ. Указано, что низкая температура активизирует ген Oct3, который превращает часть белого жира в бурый. Ученые удалили этот ген у нескольких мышей. Их температура тела поднялась на несколько градусов, и они начали сжигать на 20-30% калорий больше, чем мыши с геном Oct3", — сказано в сообщении.

По мнению ученых, препарат, который сможет временно заблокировать работу гена Oct3, сможет стать одним из самых успешных препаратов от ожирения.

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