Раскрыто шокирующие подробности личной жизни Гитлера и его жены

Адольф Гітлер і Єва Браун (фото — flickr.com)

Жена Адольфа Гитлера Ева Браун не имела секса с мужем, поскольку у нее было редкое гинекологическое заболевание, которое затрудняет половой акт и делает его болезненным. Об этом сказано в ее биографии, написанной Томасом Лундмарком, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

"Заболевания Браун является врожденным пороком развития. Подтверждает его наличие переписки женщины с мюнхенским гинекологом Густавом Шолтеном. Кроме того, о наличии заболевания свидетельствуют также отметки Браун в ее календаре и слова сына доктора, который однажды делал Браун операцию", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что эту информацию также подтверждают данные из других источников. Женщина сама признавалась в этом своему переводчику, эсэсовцу Ойгену Дольману. Кроме того, были получены дополнительные подтверждающие сведения от смотрителя резиденции Берггоф.

Лундмарк отметил, что Браун сама предложила лидеру нацистской Германии защиту от слухов о его личной жизни. По его словам, она фактически жила ради него в то время, тогда как фюрер использовал ее.